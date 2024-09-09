Укрзалізниця змінює маршрути через технічні причини: можливі затримки до 2 годин
Київ • УНН
Через технічні проблеми Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути поїздів на дільниці Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Рух перенаправлено через Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка, очікуються затримки до двох годин для низки рейсів.
Через технічні проблеми Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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Щонайменше до ранку 9 вересня рух поїздів буде перенаправлено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.
Затримка до двох годин очікується для таких рейсів: №181/182, №6/216, №110, №32, №88, №40, №4, №3, №75/76, №85/86, №31/32.
Перелік може доповнюватись.
Пасажирам із Білої Церкви повернуть вартість квитків і нарахують бонуси.
Залізничні бригади працюють над вирішенням проблеми.
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