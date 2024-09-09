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Укрзалізниця змінює маршрути через технічні причини: можливі затримки до 2 годин

Укрзалізниця змінює маршрути через технічні причини: можливі затримки до 2 годин

Київ • УНН

 • 16712 перегляди

Через технічні проблеми Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути поїздів на дільниці Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Рух перенаправлено через Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка, очікуються затримки до двох годин для низки рейсів.

Через технічні проблеми Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Щонайменше до ранку 9 вересня рух поїздів буде перенаправлено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Затримка до двох годин очікується для таких рейсів: №181/182, №6/216, №110, №32, №88, №40, №4, №3, №75/76, №85/86, №31/32.

Перелік може доповнюватись.

Пасажирам із Білої Церкви повернуть вартість квитків і нарахують бонуси.

Залізничні бригади працюють над вирішенням проблеми.

Ворог вночі здійснив цілеспрямований масований обстріл залізничної інфраструктури в двох областях - Укрзалізниця03.09.24, 11:07 • 22279 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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