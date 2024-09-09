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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця меняет маршруты по техническим причинам: возможны задержки до 2 часов

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 22:49  •  521 просмотра

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Из-за технических проблем Укрзализныця временно меняет маршруты поездов на участке Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка. Движение перенаправлено через Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка, ожидаются задержки до двух часов для ряда рейсов.

Из-за технических проблем Укрзализныця временно меняет маршруты поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

По меньшей мере до утра 9 сентября движение поездов будет перенаправлено через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка.

Задержка до двух часов ожидается для таких рейсов: №181/182, №6/216, №110, №32, №88, №40, №4, №3, №75/76, №85/86, №31/32.

Перечень может дополняться.

Пассажирам из Белой Церкви вернут стоимость билетов и начислят бонусы.

Железнодорожные бригады работают над решением проблемы.

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Юлия Котвицкая

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