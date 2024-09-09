Укрзализныця меняет маршруты по техническим причинам: возможны задержки до 2 часов
Киев • УНН
Из-за технических проблем Укрзализныця временно меняет маршруты поездов на участке Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка. Движение перенаправлено через Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка, ожидаются задержки до двух часов для ряда рейсов.
Из-за технических проблем Укрзализныця временно меняет маршруты поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
По меньшей мере до утра 9 сентября движение поездов будет перенаправлено через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка.
Задержка до двух часов ожидается для таких рейсов: №181/182, №6/216, №110, №32, №88, №40, №4, №3, №75/76, №85/86, №31/32.
Перечень может дополняться.
Пассажирам из Белой Церкви вернут стоимость билетов и начислят бонусы.
Железнодорожные бригады работают над решением проблемы.
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