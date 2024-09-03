Враг ночью совершил целенаправленный массированный обстрел железнодорожной инфраструктуры в двух областях - Укрзализныця
Киев • УНН
Ночью враг совершил массированный обстрел железной дороги в двух областях Украины. Жертв нет, ни один пассажирский рейс не отменен, Укрзализныця продолжает движение поездов.
Армия рф в ночь на 3 сентября массированно обстреляла железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. Обошлось без жертв. Ни одного пассажирского рейса не было отменено. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
За прошедшую ночь враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги. В частности, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв
Также в УЗ сообщили, что вчера вечером под вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника Укрзализныци - машиниста локомотивного депо. Именно из этого города сейчас железнодорожники организуют эвакуацию населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками.
Железнодорожник и его жена (работница первичного профсоюза) получили ранения и были доставлены в больницу.
"Ни одного пассажирского рейса не было отменено, продолжаем движение", - добавили в Укрзализныце.
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