Враг ночью совершил целенаправленный массированный обстрел железнодорожной инфраструктуры в двух областях - Укрзализныця

Армия рф в ночь на 3 сентября массированно обстреляла железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. Обошлось без жертв. Ни одного пассажирского рейса не было отменено. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

За прошедшую ночь враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги. В частности, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв - рассказали в Укрзализныце.

Также в УЗ сообщили, что вчера вечером под вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника Укрзализныци - машиниста локомотивного депо. Именно из этого города сейчас железнодорожники организуют эвакуацию населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками.

Железнодорожник и его жена (работница первичного профсоюза) получили ранения и были доставлены в больницу.

"Ни одного пассажирского рейса не было отменено, продолжаем движение", - добавили в Укрзализныце.

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