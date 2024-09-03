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Ворог вночі здійснив цілеспрямований масований обстріл залізничної інфраструктури в двох областях - Укрзалізниця

Ворог вночі здійснив цілеспрямований масований обстріл залізничної інфраструктури в двох областях - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 22279 перегляди

Вночі ворог здійснив масований обстріл залізниці у двох областях України. Жертв немає, жоден пасажирський рейс не скасовано, Укрзалізниця продовжує рух поїздів.

Армія рф у ніч на 3 вересня масовано обстріляла залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. Обійшлось без жертв. Жодного пасажирського рейсу не було скасовано. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН

Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв

- розповіли в Укрзалізниці. 

Також в УЗ повідомили, що вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

Залізничник і його дружина (працівниця первинної профспілки) отримали поранення та були доправлені до лікарні. 

 "Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух", - додали в Укрзалізниці.

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