Ворог вночі здійснив цілеспрямований масований обстріл залізничної інфраструктури в двох областях - Укрзалізниця
Київ • УНН
Вночі ворог здійснив масований обстріл залізниці у двох областях України. Жертв немає, жоден пасажирський рейс не скасовано, Укрзалізниця продовжує рух поїздів.
Армія рф у ніч на 3 вересня масовано обстріляла залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. Обійшлось без жертв. Жодного пасажирського рейсу не було скасовано. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв
Також в УЗ повідомили, що вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.
Залізничник і його дружина (працівниця первинної профспілки) отримали поранення та були доправлені до лікарні.
"Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух", - додали в Укрзалізниці.
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