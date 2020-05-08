В Укроборонпроме реорганизуют 50 предприятий концерна

"Триаж-анализ - это комплексная оценка 137 предприятий Концерна по 9 параметрам. Анализ показал реальное состояние предприятий оборонной отрасли. Позволил нам выделить жизнеспособные и определиться с приоритетностью реорганизации имеющихся проблемными", - рассказал заместитель генерального директора по трансформации УОП Роман Бондарь .

Из 116 работающих предприятий Концерна, пояснил Бондарь, к финансово стабильным можно отнести 33, 27 предприятий являются финансово неустойчивыми, 56 в плохом финансовом состоянии. Всего 29 предприятий Укроборонпрома заработали 88% чистого дохода Концерна за 2016-2019 годы. На оборонных предприятиях очень высокая концентрация работников - 44600 человек работают на 14 предприятиях от всей численности рабочих Укроборонпрома.

"В группу включены 50 предприятий с совокупным чистым доходом 4,9 млрд грн. Или 12% от всех доходов Концерна. В этой группе работают 13,9 тыс работников - 20% от общей численности предприятий Укроборонпрома. Предприятия этой группы в Концерне планируют финансово оздоравливать и реорганизовывать", - отмечается в сообщении.

Также в группу включены 28 предприятий с совокупным чистым доходом 29 млн грн, на которых работают всего 253 работника. Предприятия этой группы потеряли свое значение для обороноспособности страны, не ведут экономической активности, давно не выполняют государственного оборонного заказа, ничего не производят и тем более, не экспортируют. Они будут переданы в Фонд государственного имущества Украины или других государственных органов.

"В частности, мы уже передали пакеты документов 21 "мертвого" предприятия в Фонд госимущества, где они должны получить "вторую жизнь . Два предприятия будут переданы в Государственный космического агентства, 5 - на ликвидацию. В Концерне есть еще группа предприятий - 21 - оставшиеся на оккупированных территориях. По нашему мнению, они могут быть подчинены профильному министерству, однако, для этого нужна определенная законодательная рамка, которой пока нет", - рассказал о деталях программы реструктуризации оборонных предприятий Концерна Роман Бондарь.

Напомним, Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома.