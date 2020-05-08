В Укроборонпромі реорганізують 50 підприємств концерну

"Тріаж-аналіз – це комплексна оцінка 137 підприємств Концерну за 9 параметрами. Аналіз показав реальний стан підприємств оборонної галузі. Дозволив нам виокремити життєздатні та визначитися із пріоритетністю реорганізації тих, що є проблемними", – розповів заступник генерального директора з питань трансформації УОП Роман Бондар.

Зі 116 працюючих підприємств Концерну, пояснив Бондар, до фінансово стабільних можна віднести 33, 27 підприємств є фінансово нестабільними, 56 – у поганому фінансовому стані. Всього 29 підприємств Укроборонпрому заробили 88% чистого доходу Концерну за 2016-2019 роки. На оборонних підприємствах дуже висока концентрація працівників – 44,6 тисяч людей працюють на 14 підприємствах. працюють від усієї чисельності робітників Укроборонпрому.

"В групу включені 50 підприємств із сукупним чистим доходом 4,9 млрд. грн. чи 12% від всіх доходів Концерну. У цій групі працюють 13,9 тис працівників – 20% від загальної чисельності підприємств Укроборонпрому. Підприємства цієї групи у Концерні планують фінансово оздоровлювати та реорганізовувати",- зазначається в повідомленні.

Також у групу включені 28 підприємств із сукупним чистим доходом 29 млн. грн, на яких працюють всього 253 працівника. Підприємства цієї групи втратили своє значення для обороноздатності країни, не ведуть економічної активності, давно не виконують державного оборонного замовлення, нічого не виробляють і тим більше, не експортують. Вони будуть передані до Фонду державного майна України чи інших державних органів.

“Зокрема, ми вже передали пакети документів 21 “мертвого” підприємства до Фонду держмайна, де вони мають отримати “друге життя”. Два підприємства будуть передані до Державного космічного агентства, 5 – на ліквідацію. У Концерні є іще група підприємств – 21 – що залишилися на окупованих територіях. На нашу думку, вони можуть бути підпорядковані профільному міністерству, однак, для цього потрібна певна законодавча рамка, якої наразі немає”, – розповів про деталі програми реструктуризації оборонних підприємств Концерну Роман Бондар.

Нагадаємо, Баканов і Абромавичус обговорили реформу Укроборонпрому.