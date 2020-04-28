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Баканов і Абромавичус обговорили реформу Укроборонпрому

Баканов і Абромавичус обговорили реформу Укроборонпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Служба безпеки України готова надавати фахову допомогу представникам "Укроборонпрому" для забезпечення більш ефективного та прозорого реформування державного концерну. Про це Голова СБУ Іван Баканов заявив 27 квітня під час робочої зустрічі з генеральним директором концерну Айварасом Абромавичусом та його заступниками, передає пресслужба СБУ, інформує УНН.

"Керівник Укроборонпрому презентував своє бачення змін, які планують запровадити у концерні. Зокрема, він зупинився на етапах його трансформації для перетворення на більш сучасну структуру, розповів про конкретні кроки з вирішення проблем концерну та його розвитку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися підтримувати подальший діалог для проведення ефективних змін у цій сфері.

"Будь-яка реформа має відбуватися не заради процесу, а задля результату, що несе користь державі. Тож ми разом маємо встановити нові стандарти, чіткі та зрозумілі критерії роботи концерну "Укроборонпром". СБУ готова надавати всю необхідну допомогу", ‒ сказав Іван Баканов.

За словами Айвараса Абромавичуса реформа відбуватиметься "на принципах прозорості фінансової підзвітності та чесної конкуренції і нетерпимості до корупції. Цей підхід має підвищити ефективність та конкурентоспроможність усього оборонного сектору держави".

Як повідомлялося раніше в УНН, Укроборонпром передав ЗСУ партію пожежних танків.

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