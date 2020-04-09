Укроборонпром передав ЗСУ партію пожежних танків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Львівський бронетанковий завод, що входить до складу ДК "Укроборнпром", передав Збройним силам України партію пожежних танків ГПМ-54. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Збройним силам України чергову партію з 4 одиниць гусеничних броньованих пожежних машин ГПМ-54", - йдеться у повідомленні.
Також на завершальній стадії капітального ремонту та модернізації на ЛБТЗ знаходяться ще три одиниці ГПМ-54. Згідно виробничому плану, завод планує завершити їх ремонт до кінця поточного місяця, випереджаючи графік.
Нагадаємо, на полігоні "Десна", що на Чернігівщині, тривають випробування модернізованого дослідного зразка танку Т-72, що виготовлений для потреб ЗСУ.