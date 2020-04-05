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На Чернігівщині тривають випробування модернізованого танку Т-72

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На полігоні “Десна”, що на Чернігівщині тривають випробування модернізованого дослідного зразка танку Т-72, що виготовлений для потреб ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

“На полігоні „Десна“, що на Чернігівщині, фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танку Т-72, що виготовлений для потреб Збройних Сил України. Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на дослідному зразку для використання високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

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Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

Також з огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, здійснена заміна елементів ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

Для покращення захисту в ході бою, вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

Повідомляється, що випробування продовжуються, планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння дослідного зразку.

Нагадаємо, що ракетний комплекс “Нептун” пройшов друге успішне випробування в акваторії Чорного моря.

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