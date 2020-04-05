На Чернігівщині тривають випробування модернізованого танку Т-72

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На полігоні “Десна”, що на Чернігівщині тривають випробування модернізованого дослідного зразка танку Т-72, що виготовлений для потреб ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.