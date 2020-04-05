У лавах ЗСУ на ізоляції перебуває 114 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Збройних силах України станом на ранок 5 квітня зареєстровано вже три випадки захворювання на COVID-19, а на ізоляції – 114 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Медичних сил Збройних Сил України.
“На 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 114 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 28 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.
Нагадаємо, що в Збройних Силах України зареєстровано 3-й випадок захворювання на COVID-19. Це вже другий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону.