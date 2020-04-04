У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Збройних силах України станом на вечір 4 квітня зареєстровано вже три випадки захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування Медичних сил Збройних Сил України.
“Станом на 17.00 4 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Це вже другий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону. Даний військовослужбовець з кінця березня знаходився на лікуванні у домашніх умовах з симптомами ГРЗ. У зв’язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест та ПЛР), які показали позитивний результат”, — повідомляє Командування.
Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
Військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків відправлено на самоізоляцію. Найближчим часом у них буде взято проби для проведення дослідження на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
Нагадаємо, 2 квітня ЗСУ повідомили про два випадки інфікування: жінка-лікар Хмельницького військового госпіталю, а також військовослужбовець Київського гарнізону, який перебував на самоізоляції через контакт з інфікованою особою.