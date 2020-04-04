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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88076 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100934 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103078 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В ВСУ зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19

В ВСУ зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины по состоянию на вечер 4 апреля зарегистрировано уже три случая заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Это уже второй случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона. Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - сообщает Командования.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезни COVID-19.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним, 2 апреля ВСУ сообщили о двух случаях инфицирования: женщина-врач Хмельницкого военного госпиталя, а также военнослужащий Киевского гарнизона, находившегося на самоизоляции из-за контакта с инфицированным лицом.

 

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