В ВСУ зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины по состоянию на вечер 4 апреля зарегистрировано уже три случая заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Это уже второй случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона. Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - сообщает Командования.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезни COVID-19.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
Напомним, 2 апреля ВСУ сообщили о двух случаях инфицирования: женщина-врач Хмельницкого военного госпиталя, а также военнослужащий Киевского гарнизона, находившегося на самоизоляции из-за контакта с инфицированным лицом.