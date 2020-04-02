В ЗСУ зареєстрували ще один випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на 17:00 у Збройних силах України, у Київському гарнізоні, зафіксували ще один випадок коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Командування медичних сил ЗСУ.
“Станом на 17.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у одного з військовослужбовців Київського гарнізону, що з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, 30 березня було взято зразки для дослідження. За результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
“Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Двох військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків відправлено на самоізоляцію”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Збройних силах України зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 — це жінка-лікар Хмельницького військового госпіталю.