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У ЗСУ зафіксували перший випадок COVID-19

У ЗСУ зафіксували перший випадок COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Збройних силах України зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 - це жінка-лікар Хмельницького військового госпіталю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"На 7:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19", - повідомили у Медичних силах ЗСУ.

Як сказано, працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. "01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний", - вказали у Медичних силах ЗСУ.

Зазначається, що у госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 2 квітня заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Також вказано, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 72 особи.

Нагадаємо, на ранок 2 квітня в Україні 804 випадки COVID-19.

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