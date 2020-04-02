У ЗСУ зафіксували перший випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Збройних силах України зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 - це жінка-лікар Хмельницького військового госпіталю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19", - повідомили у Медичних силах ЗСУ.
Як сказано, працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. "01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний", - вказали у Медичних силах ЗСУ.
Зазначається, що у госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 2 квітня заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.
Також вказано, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 72 особи.
Нагадаємо, на ранок 2 квітня в Україні 804 випадки COVID-19.