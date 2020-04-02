В ВСУ зафиксировали первый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - это женщина-врач Хмельницкого военного госпиталя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19", - сообщили в Медицинских силах ВСУ.
Как сказано, работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. "01.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом - пневмония. В тот же день, методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное", - указали в Медицинских силах ВСУ.
Отмечается, что в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 2 апреля запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.
Также указано, что на изоляции (в том числе самоизоляция) - 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.
Напомним, на утро 2 апреля в Украине 804 случая COVID-19.