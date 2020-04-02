В ВСУ зарегистрировали еще один случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на 17:00 в Вооруженных силах Украины, в Киевском гарнизоне, зафиксировали еще один случай коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Командование медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 17.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что у одного из военнослужащих Киевского гарнизона, с 23 марта находившегосся на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта были взяты образцы для исследования. По результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.
“Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Двое военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлены на самоизоляцию”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — это женщина-врач Хмельницкого военного госпиталя.