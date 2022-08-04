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В укрытиях школ и вузов появится Wi-Fi – Минцифры

Киев • УНН

 • 167432 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. К началу нового учебного года в укрытиях учебных заведений Украины обустроят Wi-Fi. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

"Запускаем инициативу "Wi-Fi в укрытиях учебных заведений". Сейчас в школах, детсадах, училищах и университетах активно оборудуют укрытие до старта нового учебного года. Ключевой вопрос – это подключение Wi-Fi", – написал Федоров.

Детали

Минцифры уже получили первые 2500 роутеров и 1000 модемов от телеком-бизнеса, которые отправятся в учебные заведения. Благодаря интернету в укрытиях дети и учителя даже во время воздушных тревог смогут продолжить обучение.

Как присоединиться к инициативе:

  • если вы представитель учебного заведения и хотите обеспечить ваше укрытие Wi-Fi – подайте заявку.
  • если вы провайдер или социально ответственная компания и можете помочь обеспечить укрытие учебных заведений скоростным интернетом – заполняйте заявку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К офлайн-обучению в Украине готовы 30% школ – Шкарлет

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