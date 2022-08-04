В укрытиях школ и вузов появится Wi-Fi – Минцифры

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"Запускаем инициативу "Wi-Fi в укрытиях учебных заведений". Сейчас в школах, детсадах, училищах и университетах активно оборудуют укрытие до старта нового учебного года. Ключевой вопрос – это подключение Wi-Fi", – написал Федоров.

Детали

Минцифры уже получили первые 2500 роутеров и 1000 модемов от телеком-бизнеса, которые отправятся в учебные заведения. Благодаря интернету в укрытиях дети и учителя даже во время воздушных тревог смогут продолжить обучение.

Как присоединиться к инициативе:



если вы представитель учебного заведения и хотите обеспечить ваше укрытие Wi-Fi – подайте заявку.



если вы провайдер или социально ответственная компания и можете помочь обеспечить укрытие учебных заведений скоростным интернетом – заполняйте заявку.



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