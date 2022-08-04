В укриттях шкіл та вишів з'явиться Wi-Fi – Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. До початку нового навчального року в укриттях закладів освіти України облаштують Wi-Fi. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
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"Запускаємо ініціативу "Wі-Fі в укриттях закладів освіти". Зараз у школах, дитсадочках, училищах та університетах активно обладнують укриття до старту нового навчального року. Ключове питання – це підключення Wі-Fі", – написав Федоров.
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Мінцифри вже отримало перші 2500 роутерів та 1000 модемів від телеком-бізнесу, які поїдуть до навчальних закладів. Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання.
Як долучитися до ініціативи:
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- якщо ви представник закладу освіти й бажаєте забезпечити ваше укриття Wi-Fi – подайте заявку.
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- якщо ви провайдер або соціально відповідальна компанія і можете допомогти забезпечити укриття закладів освіти швидкісним інтернетом – заповнюйте заявку.
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