В Укргидрометцентре указали на неточность данных ресурсов по измерению загрязнения воздуха

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Погрешность информационных ресурсов, которые измеряют уровень загрязненности воздуха, очень высока, ведь большинство из них являются дистанционными, поэтому ими не рекомендуется пользоваться, ведь это несет дезинформацию среди граждан. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.