В Укргідрометцентрі вказали на неточність даних ресурсів з вимірювання забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Погрішність інформаційних ресурсів, які вимірюють рівень забрудненості повітря, дуже висока, адже більшість із них є дистанційними, тому ними не рекомендується користуватися, адже це несе дезінформацію серед громадян. Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент УНН.
“Останнім часом з’явилося багато інформаційних ресурсів, які займаються екологічними проблемами, один з таких ресурсів, який показує рівень забруднення атмосфери по будь-якій країні. Ті методики, ті інструменти, якими користуються при отриманні такої інформації, вони в основному є дистанційними, супутниковими”, — зазначив він.
За його словами, є окремі бортові системи, які дозволяють визначати дещо в атмосферному повітрі, але їхня погрішність настільки висока, що дані можуть відрізнятися в десятки-сотні разів від реальної ситуації.
“Тому я би не рекомендував користуватися тими інформаційними ресурсами, за якість інформації яких ніхто не відповідає з одного боку, а з іншого боку є дезінформацією наших громадян”, — додав він.
Нагадаємо, за даними мера столиці, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.