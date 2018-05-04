В Укргидрометцентре рассказали, каким будет лето

"Что касается температуры летом. В июне температура будет выше нормы на 1-1,5 градуса по всей территории Украины. В июле - аналогичная ситуация. На Закарпатье температура будет выше примерно на 2 градуса. В августе - аналогичная ситуация по всей территории", - сообщил Кульбида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климатологи рассказали, что означают скачки температуры воздуха

Вместе с тем он отметил, что количество осадков в летний период будет преимущественно ниже нормы.

Как сообщал УНН, температура воздуха в столице 2 мая побила все рекорды - самой теплой ночи, а также максимальной и среднесуточной температуры.