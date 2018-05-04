В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде літо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Влітку температура повітря очікується на кілька градусів вище за норму. Про це під час Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо запобігання та протидії масовим пожежам у лісах, на торфовищах та сільгоспугіддях у літній період повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає УНН.
“Що стосується температури влітку. У червні температура буде вищою за норму на 1-1,5 градуси на всій території України. У липні — аналогічна ситуація. На Закарпатті температура буде вища приблизно на 2 градуси. У серпні — аналогічна ситуація по всій території”, — повідомив Кульбіда.
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Разом з тим він зазначив, що кількість опадів в літній період буде переважно нижче норми.
Як повідомляв УНН, температура повітря в столиці 2 травня побила всі рекорди - найтеплішої ночі, а також максимальної і середньодобової температури.