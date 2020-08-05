Интенсивность загрязнения воздуха в промышленных городах растет - Укргидрометцентр

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89213 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103101 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128558 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108359 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128545 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101505 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102277 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104086 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101970 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101515 просмотра

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Интенсивность загрязнения воздуха в промышленных городах растет - Укргидрометцентр

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине наиболее загрязненными являются промышленные города, такие как Мариуполь, Кривой Рог и Днепр. Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Традиционно наиболее загрязненными являются промышленные города Мариуполь, Кривой Рог, Днепр. Но уровень загрязненности там также меняется, и меняется каждый день. Повторяемость дней с высоким загрязненным воздух в крупных промышленных городах, она растет, так как температура воздуха повышается, синоптические процессы не позволяют быстро рассеивать эти все загрязнения, к этому тоже нужно быть готовым", - отметил он.

Кроме того, по словам Кульбиды, в Украине достаточно много регионов с чистым воздухом.

"Чистый (воздух, - ред.) там, где нет промышленных объектов. Если говорить по областям, то это может быть Сумская, Черниговская, Житомирская, Ровенская, Волынь, Закарпатье и некоторые другие регионы. У нас достаточно много регионов в которых достаточно чистый воздух", - добавил директор Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляла, что загрязненный воздух негативно влияет на ход COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среднегодовая температура воздуха в Украине растет быстрее, чем общемировая - Кульбида

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