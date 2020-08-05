Интенсивность загрязнения воздуха в промышленных городах растет - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине наиболее загрязненными являются промышленные города, такие как Мариуполь, Кривой Рог и Днепр. Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Традиционно наиболее загрязненными являются промышленные города Мариуполь, Кривой Рог, Днепр. Но уровень загрязненности там также меняется, и меняется каждый день. Повторяемость дней с высоким загрязненным воздух в крупных промышленных городах, она растет, так как температура воздуха повышается, синоптические процессы не позволяют быстро рассеивать эти все загрязнения, к этому тоже нужно быть готовым", - отметил он.
Кроме того, по словам Кульбиды, в Украине достаточно много регионов с чистым воздухом.
"Чистый (воздух, - ред.) там, где нет промышленных объектов. Если говорить по областям, то это может быть Сумская, Черниговская, Житомирская, Ровенская, Волынь, Закарпатье и некоторые другие регионы. У нас достаточно много регионов в которых достаточно чистый воздух", - добавил директор Украинского гидрометеорологического центра.
Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляла, что загрязненный воздух негативно влияет на ход COVID-19.
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