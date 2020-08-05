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Інтенсивність забруднення повітря у промислових містах зростає - Укргідрометцентр

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні найбільш забрудненими є промислові міста, такі як Маріуполь, Кривий Ріг та Дніпро. Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Традиційно найбільш забрудненими є промислові міста: Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро. Але рівень забрудненості там також змінюється, і змінюється кожен день. Повторюваність днів з високим забрудненим повітря у великих промислових містах, вона зростає, тому що температура повітря підвищується, синоптичні процеси не дозволяють швидко розсіювати ці всі забруднення, до цього також треба бути готовим”, — зазначив він.

Окрім того, за словами Кульбіди, в Україні досить багато регіонів із чистим повітрям.

“Найчистіше (повітря, — ред.) там, де немає промислових об’єктів. Якщо говорити по областях, то це може бути Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина, Рівненщина, Волинь, Закарпаття і деякі інші регіони. У нас достатньо багато регіонів в яких достатньо чисте повітря”, — додав директор Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявляла, що забруднене повітря негативно впливає на перебіг COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Середньорічна температура повітря в Україні зростає швидше, ніж загальносвітова – Кульбіда

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