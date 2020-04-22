Забруднене повітря негативно впливає на перебіг COVID-19 - лікар-інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Через забруднене повітря лікарі хвилювалися, як це відобразиться на здоров’ї хворих на COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
“Коли у місті Києві неможливо було перебувати (через забруднене повітря — ред.), враховуючи ту кількість хворих і цю ситуацію. ...ми хвилювалися, що це відобразиться на здоров’ї людей, на тяжкості перебігу захворювання і цей вплив однозначно є, по-іншому просто не може бути. Ми не можемо його оцінити у цифровому вимірюванні, але він є”, — зазначила лікар-інфекціоніст.
Нагадаємо, в Україні влітку може статися послаблення захворюваності на COVID-19.