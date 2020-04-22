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Загрязненный воздух негативно влияет на ход COVID-19 - врач-инфекционист

Загрязненный воздух негативно влияет на ход COVID-19 - врач-инфекционист

Киев  •  УНН

 • 11492 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из-за загрязненного воздуха врачи волновались, как это отразится на здоровье больных COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"Когда в Киеве невозможно было находиться (из-за загрязненного воздуха - ред.), учитывая то количество больных и эту ситуацию. ... мы волновались, что это отразится на здоровье людей, на тяжести течения заболевания и это влияние однозначно есть, по-другому просто не может быть. Мы не можем его оценить в цифровом измерении, но оно есть", - отметила врач-инфекционист.

Напомним, в Украине летом может произойти ослабление заболеваемости COVID-19.

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