Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отреагировал на распространение информации о нештатной ситуации на Южноукраинской АЭС, отметив, что в течение действия военного положения и во время постоянных атак врага ситуацию на конкретных энергообъектах нельзя комментировать публично. Об этом Кудрицкий заявил во время брифинга, передает УНН.

В течение действия военного положения и во время постоянных атак врага мы не можем комментировать ситуацию на конкретных энергообъектах публично. Мы этот принцип исповедуем и продолжаем исповедовать. Поэтому я никак не могу прокомментировать эту ситуацию, кроме того, что есть официальная информация, информация от МАГАТЭ. Думаю, что на этом стоит остановиться - сказал Кудрицкий.

Контекст

В МАГАТЭ подтвердили факт временной приостановки работы одного из энергоблоков Южно-Украинской АЭС. В сообщении Агентства говорится о том, что на прошлой неделе второй энергоблок Южноукраинской АЭС был временно остановлен после срабатывания электрических защит из-за проблемы с трансформатором в открытом распределительном устройстве 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС.

Напомним

Реакторы Южно-Украинской АЭС в ночь на 16 июля почти 12 часов не работали из-за нештатной ситуации, как сообщали СМИ со ссылкой на источники в парламентской фракции "Слуга народа".

В Министерстве энергетики Украины отмечали, что все украинские атомные энергостанции работали в штатном режиме. Но народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ответ от "Укрэнерго", который получил на свое обращение. В письме "Укрэнерго" также подтверждается нарушение в работе Южноукраинской АЭС, что привело к отключению энергоблока-тысячника.

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