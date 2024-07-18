За последние три дня Южноукраинские АЭС три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом по всей Украине. Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Детали

Два дня назад на Южноукраинской АЭС, судя по всему от жары (было ли при этом нарушение режимов работы и температурного мониторинга оборудования должно выяснить служебное расследование - если в ЕА еще такие проводят, конечно), физически сгорели два трансформатора тока - заявил Харченко

Он пояснил, что это привело к отключению от сети одного из реакторов. В свою очередь это стало причиной отключения нескольких высоковольтных линий уже в сети Укрэнерго.

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Сегодня, как мне сообщили, сгорел по тем же причинам еще один силовой трансформатор там же на Южноукраинской и по непроверенным данным - еще один на Чернобыльской АЭС. Ситуация стала еще более сложной - подчеркнул директор Центра исследования энергетики.

Харченко пояснил, что аномальная жара, постоянная перегрузка оборудования и постоянное включение и выключение сетей по всей стране приводят к быстрой деградации оборудования.

По его словам, в дальнейшем аварий будет только - уже независимо от жары, ведь мороз тоже негативно будет влиять на оборудование.

И служебные расследования нужно проводить. И причины анализировать. Готовить план предупредительных действий на будущее и срочно его реализовывать. Если зимой "посыпятся" распределительные устройства АЭС (устройства, ответственные за выдачу электроэнергии в сеть), мало не покажется никому - подытожил Александр Харченко.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что 18 июля в Киеве и 11 областях увеличили объемы отключений электроэнергии на фоне того, как на двух объектах энергетики вышло из строя оборудование

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