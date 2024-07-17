Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины в сложный период, когда атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления страны, отметили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. После планового ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период - указали в Минэнерго в Telegram.

В Минэнерго отметили при этом, что атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления.

Дополнение

Минэнерго отметило, что до начала полномасштабного вторжения в Украине работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков (6 блоков расположены на оккупированной россиянами ЗАЭС).