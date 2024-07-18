Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития распределенной генерации на период до 2035 года, которая предусматривает пересмотр существующего подхода к развитию энергосистемы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрена Стратегия развития распределенной генерации на период до 2035 года, которая предусматривает пересмотр существующего подхода к развитию энергосистемы, в частности, в части усиления ее устойчивости и гибкости, в том числе путем развития распределенных генерирующих мощностей, которые могут быть представлены газотурбинными, газопоршневыми, когенерационными и другими установками, объектами возобновляемой энергетики, установками хранения энергии и т.д - написал Мельничук.

Он сообщил, что утвержден операционный план мероприятий по реализации в 2024 - 2026 годах Стратегии развития распределенной генерации на период до 2035 года.

Дополнение

В Украине будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны.