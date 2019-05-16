В Украину завезли больше 40 тонн зараженной кукурузы для попкорна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украину завезли около 42 тонн зараженной кукурузы для попкорна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"13 мая 2019 государственные фитосанитарные инспекторы при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в ВТО №1 "Западный" Киевской области в грузе кукурузы для попкорна весом 41,504 тонн, происхождением из США, обнаружили карантинное заболевание, которое отсутствует на территории Украины - диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зараженный груз задержан, к нему будут применены фитосанитарные меры.
С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера США будет направлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, в Украину завезли зараженный листовой салат.