В Україну завезли більше 40 тонн зараженої кукурудзи для попкорну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україну завезли близько 42 тонн зараженої кукурудзи для попкорну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"13 травня 2019 року державні фітосанітарні інспектори при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів у ВМО №1 “Західний” Київської області у вантажі кукурудзи для попкорну вагою 41,504 тонн, походженням з США, виявили карантинне захворювання, відсутнє на території України – диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заражений вантаж затримано, до нього будуть застосовані фітосанітарні заходи.
З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера США буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.
Нагадаємо, в Україну завезли заражений листовий салат.