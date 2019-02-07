В Україну завезли заражений листовий салат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Тернопільській області у вантажі листового салату виявили карантинний, обмежено поширений на території України, шкідливий організм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"6 лютого 2019 року державними фітосанітарними інспекторами Тернопільської області при проведенні фітосанітарного контролю об’єктів регулювання в митному посту "Тернопіль – центральний" у вантажі салату листового, вагою 4,2975 тонн, який надійшов із Польщі (походження Нідерланди), було виявлено карантинний, обмежено поширений на території України, шкідливий організм – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis perg.)", - йдеться у повідомленні.
За даними служби, заражений вантаж повернуто до країни-експортера.
З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера Польщі буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажів фітосанітарнм вимогам України.
Нагадаємо, Президент підписав закон про інформацію щодо харчових продуктів.