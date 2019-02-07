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В Украину завезли зараженный листовой салат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Тернопольской области в грузе листового салата обнаружили карантинный, ограниченно распространенный на территории Украины, вредный организм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

"6 февраля 2019 года государственными фитосанитарным инспекторами Тернопольской области при проведении фитосанитарного контроля объектов регулирования в таможенном посту "Тернополь - центральный" в грузе салата листового, весом 4,2975 тонн, который поступил из Польши (происхождение Нидерланды), было обнаружено карантинный, ограниченно распространенный на территории Украины, вредный организм - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis perg.)", - говорится в сообщении.

По данным службы, зараженный груз возвращен в страну-экспортер.

С целью недопущения подобных случаев стране-экспортеру - Польше будет отправлена нотификация о несоответствии грузов фитосанитарнм требованиям Украины.

Напомним, Президент подписал закон об информации относительно пищевых продуктов.

Украинские Национальные Новости

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