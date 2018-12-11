В Украине запретили препарат против гипертензии

"В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств (от 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) о приостановлении действия сертификата соответствия R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцию валсартана, производства" Майлан Лабораториз Лимитед "Индия ("Mylan Laboratories Limited", India) информации от ЧАО" Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина (письмо от 05.12.2018 № 1218 / 05-02) по использованию в производстве готовых лекарственных средств субстанции валсартана ... запрещающий реализацию, хранение и применение серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУ О, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница ", Украина, регистрационное удостоверение № UA / 16280 / 01/03 (произведенной из субстанции валсартана, производства "Майлан Лабораториз Лимитед", Индия, ( "Mylan Laboratories Limited", India)) ", - сказано в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили препарат от болезней сердца

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУО, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке , по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница ", Украина, принять меры по изъятию ее из обращения путем уничтожения и / или возврата поставщику (производителю) и сообщить территориальный орг ан Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.



Справка УНН: "Тиара Дуо" - используется в случае эссенциальная артериальная гипертензия у пациентов, давление крови которых соответственно не регулируется монотерапией.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили «Эспумизан»