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В Україні заборонили препарат від хвороб серця

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ВАНАТЕКС. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонили препарат від хвороб серця

"У зв’язку з надходженням повідомлення від Європейського директорату з якості лікарських засобів (від 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) щодо призупинення дії сертифікату відповідності R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцію ВАЛСАРТАН, виробництва “Майлан Лабораторіз Лімітед”, Індія (“Mylan Laboratories Limited”, India);....ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування серій 10815, 10116, 10816, 20317, 30317, 10317, 10717 лікарського засобу ВАНАТЕКС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці, виробництва Фармацевтичний завод “ПОЛЬФАРМА” С. А., Польща, реєстраційне посвідчення № UA/12634/01/01 (вироблених з субстанції ВАЛСАРТАН, виробництва “Майлан Лабораторіз Лімітед”, Індія, (“Mylan Laboratories Limited”, India))", - сказано у повідомлені. 

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Усі аптеки, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження мають перевірити наявність серій 10815, 10116, 10816, 20317, 30317, 10317, 10717 лікарського засобу ВАНАТЕКС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці, виробництва Фармацевтичний завод “ПОЛЬФАРМА” С. А., Польща, вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.

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Довідка УНН: "Ванатекс" використовують для лікування артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності та полегшують стан пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда.

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