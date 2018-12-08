В Украине запретили препарат от болезней сердца

"В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств (от 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) о приостановлении действия сертификата соответствия R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцию ​​валсартана, производства "Майлан Лабораториз Лимитед "Индия ("Mylan Laboratories Limited ", India) .... запрещающий реализацию, хранение и применение серий 10815, 10116, 10816, 20317, 30317, 10317, 10717 лекарственного средства ВАНАТЕКС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, по 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке, производства Фармацевтический завод "ПОЛЬ ФАРМА "С. А., Польша, регистрационное удостоверение № UA / 12634/01/01 (произведенных из субстанции валсартана, производства" Майлан Лабораториз Лимитед", Индия, ("Mylan Laboratories Limited", India))", - говорится в сообщении.



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Все аптеки, осуществляющие реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения должны проверить наличие серий 10815, 10116, 10816, 20317, 30317, 10317, 10717 лекарственного средства ВАНАТЕКС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, по 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке, производства Фармацевтический завод "Польфарма" С. А., Польша, принять меры по изъятию их из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о приняты меры по выполнению данного распоряжения.



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Справка УНН: "Ванатекс" используют для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и облегчают состояние пациента после перенесенного инфаркта миокарда.