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В Україні заборонили препарат проти гіпертензії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні заборонили лікарський засіб "Тіара Дуо". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонили препарат проти гіпертензії

"У зв’язку з надходженням повідомлення від Європейського директорату з якості лікарських засобів (від 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) щодо призупинення дії сертифікату відповідності R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцію ВАЛСАРТАН, виробництва “Майлан Лабораторіз Лімітед”, Індія (“Mylan Laboratories Limited”, India); інформації від ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, України (лист від 05.12.2018 № 1218/05-02) щодо використання у виробництві готових лікарських засобів субстанції ВАЛСАРТАН...ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування серії RV10917 лікарського засобу ТІАРА ДУО, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг/12,5 мг по 7 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 4 контурні чарункові упаковки у пачці, виробництва ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна, реєстраційне посвідчення № UA/16280/01/03 (виробленої з субстанції ВАЛСАРТАН, виробництва “Майлан Лабораторіз Лімітед”, Індія, (“Mylan Laboratories Limited”, India))", - сказано у повідомлені.

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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність серії RV10917 лікарського засобу ТІАРА ДУО, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг/12,5 мг по 7 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 4 контурні чарункові упаковки у пачці, виробництва ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна, вжити заходи щодо вилучення її з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

Довідка УНН: "Тіара Дуо" - використовується у випадку есенціальна артеріальна гіпертензія у пацієнтів, тиск крові яких відповідно не регулюється монотерапією.

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