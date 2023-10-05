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В Украину из Германии поступило 86 грузов помощи энергетическому сектору

В Украину из Германии поступило 86 грузов помощи энергетическому сектору

Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков обсудил с делегацией депутатов Бундестага Германии направления реализации немецко-украинского энергетического партнерства. Во время встречи заместитель министра поблагодарил немецкую сторону за предоставленное украинскому энергетическому сектору оборудование. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

По данным Минэнерго, в Украину из Германии поступило 86 грузов гуманитарной помощи общим весом 1173 тонны, в том числе 284 силовых трансформатора.

Кроме того, как сообщается, Германия внесла мощный вклад в Фонд энергетической поддержки Украины, за средства которого осуществляются закупки оборудования для нужд украинских энергетических компаний.

В рамках достигнутых договоренностей стороны обязались расширить партнерство в таких направлениях, как восстановление энергетической инфраструктуры, содействие повышению стабильной устойчивости энергетического сектора и расширенному использованию возобновляемых источников энергии.

На встрече также обсуждались вопросы интеграции украинского и европейского энергетических рынков, в частности завершение синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E. Немецкая сторона выразила заинтересованность в поддержке коммуникации с ENTSO-E относительно перспектив увеличения объемов коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и европейскими странами.

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