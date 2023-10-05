Власної виробленої електрики достатньо, на Миколаївщині через уламки дрона є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілів та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у 9 областях України, на Миколаївщині через падіння уламків дрона є знеструмлення. При цьому Україні достатньо електроенергії власного виробництва. Про це повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.
Генерація
"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації – теплової, гідро- та атомної", - повідомили у міністерстві.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як повідомляється, становив 641,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови - 643,00 МВт-год.
Знеструмлення та аварії
У Миколаївській області внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено споживачів. Також через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Внаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області тимчасово залишалися без світла 7,4 тис. споживачів, у Чернівецькій області – 29 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.
У Херсоні триває відновлення мереж, пошкоджених під час повені після підриву Каховської ГЕС. У місті залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів.
ЗАЕС
"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,79 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.