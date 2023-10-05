Электричества собственного производства достаточно, в Николаевской области из-за обломков дрона есть обесточивания - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В результате обстрелов и технологических нарушений без света оставались потребители в 9 областях Украины, в Николаевской области из-за падения обломков дрона есть обесточивания. При этом Украине достаточно электроэнергии собственного производства. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация
"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро - и атомной", - сообщили в министерстве.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки, как сообщается, составил 641,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию и Молдову - 643,00 МВт-ч.
Обесточивания и аварии
в Николаевской области в результате падения обломков дрона повреждена линия электропередачи, обесточены потребители. Также из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В результате технологических нарушений в Днепропетровской области временно оставались без света 7,4 тыс. потребителей, в Черновицкой области – 29 тыс. потребителей. Сейчас всех заживили.
В Херсоне продолжается восстановление сетей, поврежденных во время наводнения после подрыва Каховской ГЭС. В городе остаются обесточенными 2 тысячи потребителей.
ЗАЭС
"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,79 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.