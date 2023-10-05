В Україну з Німеччини надійшло 86 вантажів допомоги енергетичному сектору
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков обговорив з делегацією депутатів Бундестагу Німеччини напрямки реалізації німецько-українського енергетичного партнерства. Під час зустрічі заступник міністра подякував німецькій стороні за надане українському енергетичному сектору обладнання. Про це повідомляє міністерство енергетики України, пише УНН.
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За даними Міненерго, в Україну з Німеччини надійшло 86 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 1173 тонни, зокрема 284 силових трансформатори.
Крім того, як повідомляється, Німеччина зробила потужний внесок до Фонду енергетичної підтримки України, за кошти якого здійснюються закупівлі устаткування для потреб українських енергетичних компаній.
У межах досягнутих домовленостей сторони зобов’язалися розширити партнерство у таких напрямках, як відновлення енергетичної інфраструктури, сприяння підвищенню стабільної стійкості енергетичного сектору та розширеному використанню відновлюваних джерел енергії.
На зустрічі також обговорювалися питання інтеграції українського та європейського енергетичних ринків, зокрема завершення синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E. Німецька сторона висловила зацікавленість у підтримці комунікації з ENTSO-E щодо перспектив збільшення обсягів комерційного обміну електроенергією між Україною та європейськими країнами.
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