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В Украину привезли 3000 доз вакцин против гепатита А

В Украину привезли 3000 доз вакцин против гепатита А

Киев • УНН

 • 510258 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. ЮНИСЕФ доставил 3000 доз вакцин против гепатита А в Украину, как гуманитарную помощь, по запросу Министерства здравоохранения, пишет УНН с ссылкой на детский фонд ООН.

Детали

Отмечается, что поставка 3000 вакцин в Украину фондом является частью помощи ЮНИСЕФ для защиты детей и семей в Херсонской и Николаевской областях от инфекций, в частности вируса гепатита А, риск распространения которых увеличился в результате подрыва росиянами Каховской дамбы. ЮНИСЕФ закупил вакцины при финансовой поддержке Правительства Японии.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, вакцинация от гепатита А важный компонент с точки зрения предупреждения этой вирусной болезни. Возбудитель попадает в организм человека через зараженную пищу или воду.

“Прививки против гепатита А не входят в календарь профилактических прививок, но рекомендованы детям и взрослым. Сейчас поставку вакцины Украина получила в рамках сотрудничества Минздрава и ЮНИСЕФ. Эти вакцины будут распределены по необходимости, учитывая существующие риски на пострадавших территориях”, — отметил Кузин.

Дополнение

Гепатит А — вирусная инфекция, которая поражает печень и может вызвать заболевание средней и тяжелой степени. Симптомы включают лихорадку, недомогание, диарею, тошноту, дискомфорт в животе, темную мочу и желтуху. Чаще болеют взрослые, тяжелые формы заболевания и летальные случаи тоже более вероятны в старшем возрасте.

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Заболевание связано с употреблением загрязненной питьевой воды или продуктов и ненадлежащими санитарными условиями. Вспышки, связанные с отсутствием безопасной воды и пищи, могут возникать мгновенно и длиться месяцами.

В 2022-2023 гг. для поддержки иммунизации в Украине ЮНИСЕФ закупил более 2,89 миллиона доз вакцин по запросу Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья. Это, в частности, инактивированная полиомиелитная вакцина, оральная полиомиелитная вакцина, вакцины для профилактики гепатита В, столбняка-дифтерии, дифтерии-столбняка, кори-паротита-краснухи, БЦЖ-вакцина для профилактики туберкулеза, пятивалентная вакцина, вакцина против бешенства.

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