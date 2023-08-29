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В Україну привезли 3000 доз вакцин проти гепатиту А

В Україну привезли 3000 доз вакцин проти гепатиту А

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. ЮНІСЕФ доставив 3000 доз вакцин проти гепатиту А в Україну, як гуманітарну допомогу, на запит Міністерства охорони здоровʼя, пише УНН з посиланням на дитячий фонд ООН.

Деталі

Зазначається, що поставка 3000 вакцин в Україну фондом є частиною допомоги ЮНІСЕФ задля захисту дітей та сімей у Херсонській та Миколаївській областях від інфекцій, зокрема вірусу гепатиту А, ризик поширення яких збільшився внаслідок підриву росіянами Каховської дамби. ЮНІСЕФ закупив вакцини за фінансової підтримки Уряду Японії.

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, вакцинування від гепатиту А важливий компонент з точки зору попередження цієї вірусної хвороби. Збудник потрапляє в організм людини через заражену їжу чи воду.

“Щеплення проти гепатиту А не входять до календаря профілактичних щеплень, але рекомендовані дітям та дорослим. Наразі поставку вакцини Україна отримала в рамках співпраці МОЗ та ЮНІСЕФ. Ці вакцини будуть розподілені за потреби, враховуючи існуючі ризики на постраждалих територіях”, — зазначив Кузін.

Доповнення

Гепатит А — вірусна інфекція, що вражає печінку і може спричинити захворювання середнього і важкого ступеня. Симптоми включають лихоманку, нездужання, діарею, нудоту, дискомфорт у животі, темну сечу та жовтяницю. Частіше хворіють дорослі, тяжкі форми захворювання та летальні випадки теж більш ймовірні у старшому віці.

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Захворювання повʼязане із вживанням забрудненої питної води або харчів та неналежними санітарними умовами. Спалахи, пов'язані із відсутністю безпечної води та їжі, можуть виникати миттєво і тривати місяцями.

У 2022-2023 рр. для підтримки імунізації в Україні ЮНІСЕФ закупив понад 2,89 мільйона доз вакцин на запит Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я. Це, зокрема, інактивована поліомієлітна вакцина, оральна поліомієлітна вакцина, вакцини для профілактики гепатиту В, правця-дифтерії, дифтерії-правця, кору-паротиту-краснухи, БЦЖ-вакцина для профілактики туберкульозу, п'ятивалентна вакцина, вакцина проти сказу.

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