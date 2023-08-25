В Україні від кору за 1,5 місяці вакцинували понад 54 тисячі дітей

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«Маємо перші результати кампанії з «наздоганяючої вакцинації» проти кору для дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон чи інших обставин пропустили планові щеплення. Перше щеплення проти кору у віці від 2 до 17 років отримали 28 736 дітей. 25 503 дітей віком від 7 до 17 років отримали друге щеплення», - йдеться у повідомленні.

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За даними Центра громадського здоров’я України, найвищі показники охоплення щепленнями проти кору серед дітей, які пропустили вакцинацію, – у Херсонській області та місті Київ. Найнижчі – у Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Нагадаємо

17 липня в Україні стартувала загальнонаціональна «Кампанія з вакцинації від кору». В країну було доставлено понад 300 тисяч доз європейської вакцини від кору, паротиту і краснухи (КПК), яка розвезена по регіонах країни.

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