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В Україні від кору за 1,5 місяці вакцинували понад 54 тисячі дітей

В Україні від кору за 1,5 місяці вакцинували понад 54 тисячі дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні підвели підсумки щеплення дітей від кору за перші півтора місяці кампанії. За повідомленнями МОЗ України, наразі вдалося в рамках «наздоганяючої вакцинації» щепити понад 54 000 дітей, пише УНН.

Цитата

«Маємо перші результати кампанії з «наздоганяючої вакцинації» проти кору для дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон чи інших обставин пропустили планові щеплення. Перше щеплення проти кору у віці від 2 до 17 років отримали 28 736 дітей. 25 503 дітей віком від 7 до 17 років отримали друге щеплення», - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Центра громадського здоров’я України, найвищі показники охоплення щепленнями проти кору серед дітей, які пропустили вакцинацію, – у Херсонській області та місті Київ. Найнижчі – у Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Нагадаємо

17 липня в Україні стартувала загальнонаціональна «Кампанія з вакцинації від кору». В країну було доставлено понад 300 тисяч доз європейської вакцини від кору, паротиту і краснухи (КПК), яка розвезена по регіонах країни.

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