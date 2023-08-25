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В Украине от кори за 1,5 месяца вакцинировали более 54 тысяч детей

Киев • УНН

 • 720511 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине подвели итоги прививки детей от кори за первые полтора месяца кампании. По сообщениям Минздрава Украины, пока удалось в рамках «догоняющей вакцинации» привить более 54 000 детей, пишет УНН.

Цитата

«Есть первые результаты кампании по «догоняющей вакцинации» против кори для детей, которые в результате смены места жительства, временного выезда за границу или других обстоятельств пропустили плановые прививки. Первую прививку против кори в возрасте от 2 до 17 лет получили 28 736 детей. 25 503 детей в возрасте от 7 до 17 лет получили вторую прививку», - говорится в сообщении.

Детали

По данным Центра общественного здоровья Украины, самые высокие показатели охвата прививками против кори среди детей, которые пропустили вакцинацию, – в Херсонской области и городе Киев. Самые низкие – в Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

Напомним

17 июля в Украине стартовала общенациональная «Кампания по вакцинации от кори». В страну было доставлено более 300 тысяч доз европейской вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК), которая развезена по регионам страны.

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