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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89198 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103094 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128548 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108352 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128541 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101502 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102275 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104086 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101515 просмотра

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В Украину прибыли два контейнерных поезда из Китая

В Украину прибыли два контейнерных поезда из Китая

Киев  •  УНН

 • 22952 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украину 10 августа прибыли два контейнерных поезда из Китая, еще один ожидается 12 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзалзниця".

"В Украину на станцию Киев-Лиски 10 августа прибыли еще два контейнерных поезда из Китая. С начала старта проекта их уже пять. Шестой поезд из КНР ожидается на станции в Киеве 12 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе поездов контейнеры с медикаментами, автозапчастями, обувью, одеждой, бытовой техникой, минеральными удобрениями и сборными грузами. Товары будут доставлены грузополучателям не только в Киеве, но и в других регионах Украины. Расстояние перевозки, что составляет более 9 тыс. км территориями четырех стран, поезда из КНР преодолевают за 15 суток.

"Пример первых контейнерных поездов из Китая вызвал спрос участников рынка транспортных услуг на такие перевозки. Наличием этого сервиса заинтересовалось значительное количество импортеров и экспортеров. Сейчас достигнута договоренность относительно курсирования на регулярной основе контейнерных поездов по маршруту провинции Китая - Киев", - добавили в сообщении.

Также сейчас отрабатывается обратный маршрут следования контейнерных поездов с учетом существующих требований контролирующих стран, через территорию которых будут осуществляться перевозки.

Напомним, Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном и обсудила сотрудничество в международных организациях.

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