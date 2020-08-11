В Україну прибули два контейнерні потяги з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україну 10 серпня прибули два контейнерні потяги з Китаю, ще один очікується 12 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ “Укрзалзниця”.
"В Україну на станцію Київ-Ліски 10 серпня прибули ще два контейнерні поїзди із Китаю. З початку старту проекту їх уже п’ять. Шостий поїзд з КНР очікується на станції у Києві 12 серпня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у складі поїздів контейнери з медикаментами, автозапчастинами, взуттям, одягом, побутовою технікою, міндобривом та збірними вантажами. Товари будуть доставлені вантажоодержувачам не лише у Києві, а й в інших регіонах України. Відстань перевезення, що складає більше 9 тис. км територіями чотирьох країн, поїзди з КНР долають за 15 діб.
"Приклад перших контейнерних поїздів з Китаю викликав попит учасників ринку транспортних послуг на такі перевезення. Наявністю цього сервісу зацікавилася значна кількість імпортерів та експортерів. Наразі досягнуто домовленостей про курсування на регулярній основі контейнерних поїздів за маршрутом провінції Китаю – Київ", – додали в повідомленні.
Також наразі відпрацьовується зворотний маршрут курсування контейнерних поїздів з урахуванням існуючих вимог контролюючих країн, через територію яких здійснюватимуться перевезення.
Нагадаємо, Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном та обговорила співпрацю в міжнародних організаціях.