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Україна та Китай обговорили співпрацю в міжнародних організаціях

Україна та Китай обговорили співпрацю в міжнародних організаціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном та обговорила співпрацю в міжнародних організаціях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.

“У фокусі уваги були питання двостороннього порядку денного та співпраці в міжнародних організаціях. Сторони констатували незмінність базових принципів двосторонніх відносин, які полягають у взаємній повазі суверенітету, територіальної цілісності та незалежності, а також підтримці з чутливих для сторін питань”, — йдеться в повідомленні.

Також Еміне Джапарова детально поінформувала про ситуацію на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та злочини, що вчиняються окупаційною владою Криму, а також висловила вдячність китайській стороні за тверду політичну позицію з цього питання.

Окрім того, сторони торкнулись перспективних напрямків практичної взаємодії та кроків, спрямованих на збільшення обсягів співпраці.

“Перша заступниця міністра високо оцінила взаємодію сторін у сфері боротьби з поширенням коронавірусної інфекції”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, глави МЗС держав ЄС обговорять відносини спільноти з Туреччиною.

Українські Національні Новини

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