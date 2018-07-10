В Украину не пустили еще одного журналиста, который сотрудничает с российским ТВ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В аэропорту "Борисполь" во время пограничного контроля извещено о запрете въезда в Украину гражданину Великобритании Джону Уоррену Грэму Бродерипу, который сотрудничает с одним из российских телеканалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"Сегодня в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружено гражданина Великобритании Джона Уоррена Грэма Бродерипа. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим" на одном из телеканалов РФ", - написал Слободян.
По его словам, при проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.
"В ходе проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал ВОТ (временно оккупированную территорию - ред.) в сентябре-октябре 2015 года. В пределах полномочий, на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещено в "въезд в Украину сроком на 3 года", - отметил Слободян.
Напомним, в Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday.